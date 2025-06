Protocollo antimafia firmato tra prefettura e procura la Cgil | Un segnale forte in un tempo di silenzi colpevoli?

un messaggio chiaro e deciso contro ogni forma di criminalità organizzata. La Cgil di Agrigento, riconoscendo l’importanza di questa collaborazione, ribadisce il suo impegno a promuovere legalità, trasparenza e tutela dei diritti dei lavoratori, affinché la comunità possa guardare al futuro con fiducia e speranza.

La Cgil di Agrigento accoglie con forte soddisfazione e convinta adesione la sottoscrizione del protocollo antimafia tra la prefettura e la procura della Repubblica di Agrigento. "Senza legalità non c’è lavoro dignitoso, non c’è sviluppo, non c’è futuro. L’alleanza tra le istituzioni è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it