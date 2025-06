Protezione solare efficace per tutta la famiglia con Avon Care Sun+

Scopri Avon Care Sun+, la linea di protezioni solari pensata per tutta la famiglia: pelle protetta, idratata e abbronzatura sicura. Con formulazioni studiate ad hoc, garantisce una copertura completa e uniforme, permettendoti di goderti il sole senza preoccupazioni. Che tu sia in spiaggia o in città , scegli Avon Care Sun+ e vivi l’estate in tutta sicurezza. La protezione ideale per ogni momento all'aria aperta!

Linea di prodotti per pelle protetta, idratata e abbronzatura sicura, trattamenti solari per una protezione completa e uniforme. AVON presenta la gamma CARE SUN+, una serie di soluzioni solari pensate per assicurare massima protezione e idratazione a grandi e piccoli. Questa linea offre un'abbronzatura equilibrata e sicura grazie a formulazioni studiate appositamente per le necessità di adulti e bambini. Le texture leggere, resistenti sia all'acqua che al sudore, forniscono una copertura uniforme, senza striature, anche nelle giornate più calde o durante l'attività sportiva.

