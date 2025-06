Proteste anti Trump davanti alla Casa Bianca e a New York

In un clima di crescente tensione internazionale, le strade di New York e davanti alla Casa Bianca si riempiono di manifestanti contro le recenti azioni statunitensi in Iran. Centinaia di persone, unite dalla paura di un escalation nucleare, alzano la voce per difendere la pace e chiedere il rispetto degli accordi internazionali. La loro voce rappresenta un grido di speranza in un momento cruciale: la pace è un diritto fondamentale che dobbiamo tutelare a ogni costo.

New York, 23 giu. (askanews) - Al grido di "Giù le mani dall'Iran ora", centinaia di persone si sono radunate nella turistica Times Square a New York, il giorno dopo gli attacchi statunitensi su tre siti nucleari iraniani. Ma non è l'unica protesta anti-Trump; centinaia di manifestanti pacifisti si sono radunati davanti alla Casa Bianca contro gli attacchi statunitensi su tre siti nucleari in Iran. "La mia più grande paura è la guerra nucleare", afferma Max Reed, uno studente della Virginia settentrionale. "Questo è in assoluto il peggior incubo della nostra vita (.) con i soldi delle mie tasse qui stanno bombardando la casa della mia infanzia" ha spiegato un iraniano-americano durante una protesta a New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Proteste anti Trump davanti alla Casa Bianca e a New York

In questa notizia si parla di: newyork - anti - trump - davanti

Conclave, il cardinale Arlindo Gomes Furtado: «Prevost? Abbiamo scelto l?uomo di tutti, ma non sarà un anti-Trump» - Il Conclave ha scelto il Cardinale Arlindo Gomes Furtado, vescovo di Capo Verde, come nuovo Papa. Sebbene sia un uomo avvolto da aspettative globali, non sarà un "antitrump".

Candidato sindaco di New York arrestato Un gesto di difesa trasformato in reato. Brad Lander, candidato sindaco di NY per i democratici protegge un migrante viene fermato davanti alle telecamere dai federali ICE, polizia federali per migranti che negli ultimi Vai su Facebook

Proteste anti Trump davanti alla Casa Bianca e a New York; «La Storia ci giudicherà ». Crescono le rivolte anti Ice; Davanti al Capitol una scultura anti Trump, ‘Dictator approved’.

Proteste anti Trump davanti alla Casa Bianca e a New York - Trump; centinaia di manifestanti pacifisti si sono radunati davanti alla Casa Bianca contro gli attacchi statunitensi su tre siti nucleari in Iran. Scrive libero.it

New York, protesta anti Musk davanti gli uffici della Tesla: la polizia arresta nove persone - La protesta, che secondo la polizia ha coinvolto centinaia di persone, è stata una ... Come scrive repubblica.it