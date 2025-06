Proteste al Santo Stefano la Regione batta un colpo

Le proteste al Santo Stefano scuotono Porto Potenza: la Regione deve intervenire immediatamente. Il sindacato denuncia gravi criticità nelle condizioni di lavoro presso la più grande azienda del comune, con oltre 500 dipendenti, sollevando preoccupazioni serie sulla gestione e il benessere dei lavoratori. Mario Morgoni, ex deputato del Pd, si unisce all’appello, evidenziando l’urgenza di una risposta concreta. È fondamentale che le istituzioni facciano sentire la loro voce e tutelino questo importante presidio sanitario.

"La Regione batta un colpo. La presa di posizione del sindacato sulle condizioni di lavoro nell' istituto Santo Stefano di Porto Potenza sono estremamente preoccupanti, perché rappresenta la più grande azienda del Comune, con oltre 500 addetti". L'ex deputato del Pd, Mario Morgoni, esprime apprensione dopo che il Nursind ha parlato di "gravi criticità organizzative" all'interno della struttura riabilitativa. "Il gruppo Kos che del Santo Stefano è proprietario, è pure una delle più grandi aziende della Regione e opera quasi esclusivamente per conto della sanità pubblica – afferma Morgoni –, beneficiando di rilevanti risorse pubbliche.

