Protesta davanti al consolato americano | Usa e Israele pericolo per il mondo Via chiusa e polizia in anti sommossa

Una protesta vibrante e carica di tensione si svolge davanti al consolato americano a Milano, dove circa un centinaio di manifestanti hanno scelto di esprimere il loro dissenso contro le decisioni belliche degli Stati Uniti e Israele. La situazione, con strade chiuse e polizia anti-sommossa in assetto di sicurezza, mette in evidenza quanto le tensioni internazionali possano influenzare le piazze europee, alimentando un dibattito acceso sulla pace e la stabilitĂ globale.

