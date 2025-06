Protesta anti Usa davanti al consolato americano a Milano i manifestanti | Fermiamo la guerra in Medioriente

Una vivace protesta ha colorato le strade di Milano, davanti al consolato americano, con manifestanti determinati a fermare la guerra in Medio Oriente. Tra bandiere palestinesi e iraniane, hanno gridato a gran voce il loro dissenso contro il bombardamento e le alleanze militari. Una dimostrazione di passione e disobbedienza civile che non vuole lasciare indifferenti. È un richiamo forte alla pace e alla fine delle ostilità nel cuore dell'Europa. Continua a leggere...

È stata organizzata una protesta contro il bombardamento americano in Iran e contro Israele davanti al consolato americano di Milano. Durante l'evento i manifestanti hanno sventolato bandiere palestinesi e iraniane, urlando: "Fuori l'Italia dalla Nato, assassini". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Protesta davanti al consolato americano: "Usa e Israele pericolo per il mondo". Via chiusa e polizia in anti sommossa - Una protesta vibrante e carica di tensione si svolge davanti al consolato americano a Milano, dove circa un centinaio di manifestanti hanno scelto di esprimere il loro dissenso contro le decisioni belliche degli Stati Uniti e Israele.

#Milano, un centinaio di manifestanti protesta contro il bombardamento americano in Iran e contro Israele davanti al consolato #Usa. I manifestanti, con bandiere palestinesi e iraniane, urlano frasi come "fuori l'Italia dalla Nato", "assassini", "fascismo, sionis Vai su X

