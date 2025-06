Prostituzione legalizzata | la proposta di legge che parte dal senatore pontino

Una proposta innovativa proveniente da Latina sta scuotendo il panorama politico italiano, proponendo di legalizzare e regolamentare la prostituzione. Presentata dal senatore Claudio Fazzone di Forza Italia, mira a superare la legge Merlin del 1958, aprendo un dibattito importante su diritti, sicurezza e normativa. Un passo audace che potrebbe cambiare radicalmente il nostro approccio a un tema sempre più centrale nel tessuto sociale. La discussione è appena iniziata, ma le implicazioni sono enormi.

Un'importante proposta parlamentare parte da Latina per regolamentare la prostituzione in Italia, un tema che ha sempre sollevato dibattiti sociali e legali. La proposta, presentata dal senatore di Forza Italia, Claudio Fazzone, mira a cancellare la legge Merlin del 1958, che aveva portato alla chiusura delle case di tolleranza e stabilito il divieto di regolamentare la prostituzione. Il progetto introduce nuove regole per l'esercizio della prostituzione, puntando a rendere l'attività legale ma controllata. I Dettagli della Proposta: Case di Tolleranza e Regolamentazione.

