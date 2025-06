Proseguono in tutta Italia le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2025

Arezzo, 23 giugno 2025 – Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2025 ”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 32° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2025”

“OLIMPIADI DI MISS MAMMA ITALIANA 2025” Organizzate dalla Società Te.Ma Spettacoli, esclusivista del concorso nazionale “Miss Mamma Italiana”, da venerdì 23 a domenica 25 maggio, si sono tenute le “Olimpiadi di Miss Mamma Italiana 2025”, giunte all Vai su Facebook

A Ghedi le selezioni di “Miss Mamma Italiana 2025”: premiate tre bresciane - La fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” è andata ad Emanuele Luccini, 65 anni, di Polpenazze del Garda. Da quibrescia.it

10372-miss-mamma-italiana-2019-si-riparte-con-le-9-selezionate-a-lanuvio-nomi-foto - La giuria ha proclamato vincitrice della selezione RAFFAELLA ANGIERI 36 anni, impiegata, di Nola (NA), sposata da 10 anni con Salvatore e mamma di Vincenzo ed Aldo, di 7 e 4 anni. Riporta ilmamilio.it