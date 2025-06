Proseguono i lavori in piazza Giotto

I lavori in piazza Giotto proseguono senza sosta, trasformando il cuore di Rezzo. Da mercoledì 25 a giovedì 26 giugno, le operazioni impongono divieti di sosta e senso unico alternato, garantendo però un miglioramento a lungo termine per questa storica piazza. La comunità si prepara a vivere un periodo di attenzione e pazienza, perché i benefici di queste opere si vedranno presto e renderanno lo spazio più funzionale e accogliente per tutti.

Arezzo, 23 giugno 2025 – : dalle 8:30 di mercoledì 25 alle 18:30 di giovedì 26 giugno scattano il divieto di sosta con rimozione dal civico 35 di via Lorenzetti al civico 26 di piazza Giotto e dal civico 35 di quest'ultima all'intersezione con via Caravaggio, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato da movieri.

