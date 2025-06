Pronto il nuovo bando della Fondazione Marche Cultura | a disposizione 2,6milioni per film serie tv e molto altro

Se sogni di vedere la tua idea diventare un film, una serie TV o un documentario di successo, questa è l'occasione che fa per te! La Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission hanno appena aperto un nuovo bando con 2,6 milioni di euro disponibili, parte dei fondi Pr Fest 2021-2027. Non perdere l’opportunità di dare vita ai tuoi progetti e farli brillare sul grande schermo. Scopri come partecipare e trasforma la tua creatività in realtà!

CAGLIARI – Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission ha pubblicato il nuovo bando pubblico a sostegno della produzione audiovisiva, con un finanziamento complessivo di 2,6milioni di euro nell'ambito dei fondi Pr Fest 2021-2027, utili per la produzione di lungometraggi, film tv, serie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Pronto il nuovo bando della Fondazione Marche Cultura: a disposizione 2,6milioni per film, serie tv e molto altro

In questa notizia si parla di: marche - film - bando - fondazione

Fondazione Prada lancia il Film Fund: 1,5 milioni per il sostegno al cinema indipendente - Fondazione Prada dà il via al Fondazione Prada Film Fund, un'iniziativa annuale dedicata al sostegno del cinema indipendente a livello globale.

39 film negli ultimi due anni e un nuovo bando in arrivo. Cna Cinema ha fatto il punto al Pesaro Film Fest https://www.radioincontro.com/marche-e-cinema-periodo-doro-ma-mancano-maestranze.html Vai su Facebook

Marche Film Commission: 2,6 milioni per il nuovo bando a sostegno della produzione audiovisiva; Marche, nuovo bando da 2,6 milioni per il cinema e l’audiovisivo; “Gino and Friends – Eroi per la città” Da applausi il nuovo film di animazione vincitore del bando Marche Film Commission.

Marche, nuovo bando da 2,6 milioni per il cinema e l’audiovisivo - Presentato al Filming Italy Sardegna Festival il piano della Regione per attrarre produzioni: «Le Marche sempre più attrattive» ... Secondo lanuovariviera.it

Audiovisivo nelle Marche, al via il bando per le produzioni artistiche - 000 euro destinati a documentari, cortometraggi e format ... Secondo cronachefermane.it