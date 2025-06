Pronostico Mamelodi Sundowns-Fluminense | ai brasiliani basta il pareggio

Mercoledì alle 21:00, Mamelodi Sundowns e Fluminense si sfidano nella terza giornata del Mondiale per Club 2025. Per i brasiliani, basta il pareggio per garantirsi la qualificazione agli ottavi, consolidando il loro percorso in questa competizione. Dopo un avvio positivo, la squadra di Renato Gaucho punta a sfruttare questa opportunità. Quindi, aspettatevi una partita intensa, con il Fluminense che cercherà di conquistare il risultato necessario senza rischiare troppo.

La sconfitta contro i tedeschi – spettacolare 4-3 finale – costringe la formazione sudafricana (che ha concesso tanto rispetto a quelli che sono i numeri della loro annata) a dover cercare solamente la vittoria.

