Pronostico Mamelodi-Fluminense | ai brasiliani basta il pareggio

Il Mamelodi-Fluminense di mercoledì alle 21:00 promette emozioni e sfide avvincenti nella terza giornata del Mondiale per Club 2025. Con la Fluminense che può bastare il pareggio per qualificarsi agli ottavi, gli brasiliani si presentano con molta sicurezza dopo un pari e una vittoria. La partita sarà decisiva: il pareggio potrebbe essere tutto ciò che serve alla squadra di Renato Gaucho. Quindi, aspettatevi un match tattico e combattuto fino all’ultimo minuto.

La sconfitta contro i tedeschi – spettacolare 4-3 finale – costringe la formazione sudafricana (che ha concesso tanto rispetto a quelli che sono i numeri della loro annata) a dover cercare solamente la vittoria.

