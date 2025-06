Pronostico Espérance Tunisi-Chelsea | scontro diretto per gli ottavi

L'attesa cresce per il confronto tra Espérance Tunisi e Chelsea, uno scontro decisivo per gli ottavi del Mondiale per Club 2025. La partita, in programma tra martedì e mercoledì alle 03:00 ora italiana, promette spettacolo e sfide tattiche di alto livello. Con Filipe Luis che torna a sconvolgere le sorti dei Blues, il pronostico si fa incerto e avvincente: chi riuscirà a prevalere in questa notte di calcio internazionale?

Espérance Tunisi-Chelsea è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico. Filipe Luis, che da giocatore fu un clamoroso flop al Chelsea, venerdì scorso ha impartito una severa lezione ai Blues. Oggi sulla panchina del Flamengo, in Brasile, il giovane tecnico brasiliano è riuscito ad imbrigliare il collega Enzo Maresca aggiudicandosi lo scontro diretto decisivo (3-1) per il primo posto nel gruppo D. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Espérance Tunisi-Chelsea: scontro diretto per gli ottavi

