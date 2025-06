Promozione Sinalunghese Pienza e Acquaviva Grandi manovre

Le tre formazioni senesi del girone C di Promozione stanno dando il massimo per riscrivere il proprio destino. La Sinalunghese, dopo un’annata difficile e la retrocessione, si sta rinforzando con acquisti di grande livello, come l’ex capitano della Pianese Gagliardi. Grandi manovre in atto: il futuro si costruisce ora, e tutti gli occhi sono puntati su questa sfida avvincente che promette emozioni e ritorni sorprendenti.

Si stanno attrezzando per raggiungere i rispettivi obbiettivi le tre formazioni senesi che prenderanno parte al girone C di Promozione. La Sinalunghese, per rimediare a una annata complicatissima culminata con la retrocessione dopo più di un decennio tra Eccellenza e serie D, sta costruendo una rosa di prim'ordine con pedine di categorie superiore come l'ultima in ordine di tempo, ovvero Gagliardi, storico ex capitano della Pianese e reduce dalla vittoria del campionato di Promozione con il Sansovino. Il Pienza, dopo l'ottima annata scorsa conclusa a un passo dai playoff, crede nella continuità e dopo le conferme dei vari Biagiotti, Ajdini, Bonari, Barbiere e Guerra, ha ufficializzato i rinnovi di altre tre protagonisti dello scorso campionato, ovvero Pinsuti, Valente e Pecci.

