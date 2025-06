Proiezione del film ' Bandidos e balentes - Il codice non scritto' alla Nunziatina

Preparati a vivere una serata indimenticabile sotto le stelle! Alla Nunziatina di Pisa, in collaborazione con l’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda, il 24 giugno alle 21:30, si terrà la proiezione del pluripremiato film "Bandidos e Balentes - Il codice non scritto". Un’occasione unica per immergersi in una storia avvincente che unisce cultura, coraggio e tradizione. Non mancare a questa emozionante esperienza cinematografica nel cuore del centro storico!

Grande attesa alla Nunziatina di Pisa per la serata promossa insieme all’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda, che martedì 24 giugno, alle ore 21:30, porterà al giardino in centro storico il film pluripremiato e proiettato in tutto il mondo Bandidos e Balentes - Il codice non scritto, di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Proiezione del film 'Bandidos e balentes - Il codice non scritto' alla Nunziatina

