Programma del Saturnia Film Festival 2025 svelato

Il Saturnia Film Festival 2025 sta per tornare, portando il cinema di qualità tra i suggestivi borghi della Maremma dall’30 luglio al 3 agosto. Questa ottava edizione promette di incantare gli appassionati con proiezioni, incontri e momenti d’autore unici. Organizzato con passione e dedizione, l’evento si conferma come punto di riferimento per scoprire nuove stelle del cinema e celebrare i grandi nomi del settore. Organizzazione e…

il Saturnia film festival 2025 si prepara a vivere la sua ottava edizione. Dal 30 luglio al 3 agosto, il prestigioso evento cinematografico itinerante si svolgerà in alcuni dei borghi più affascinanti della Maremma. Questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento per il cinema di qualità, offrendo un palcoscenico dedicato a opere emergenti e autori affermati attraverso proiezioni, incontri e racconti d'autore. organizzazione e obiettivi del festival. Promosso dall'associazione culturale ARADIA PRODUCTIONS, con la guida della presidente Antonella Santarelli e la direzione artistica del regista Alessandro Grande, il festival si distingue per la sua vocazione nel valorizzare il nuovo cinema di qualità.

Saturnia Film Festival 2025: annunciato il programma

