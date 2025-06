Progetto ' Polis' al via i lavori nell' ufficio postale di Bovino | per la continuità dei servizi bisognerà spostarsi a Deliceto

Domani partono i lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Bovino, un intervento che rinnova e potenzia i servizi per la comunità locale. Per garantire la continuità delle attività, temporaneamente ci si sposterà a Deliceto, nel cuore di un progetto innovativo di Poste Italiane. Un passo importante verso un futuro più efficiente e digitale, perché migliorare i servizi significa anche… rendere più vicini e accessibili le esigenze di tutti.

Partiranno domani i lavori di ammodernamento dell'ufficio postale di Bovino, per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede di Via Leggieri, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Progetto 'Polis', al via i lavori nell'ufficio postale di Bovino: per la continuità dei servizi bisognerà spostarsi a Deliceto

In questa notizia si parla di: servizi - progetto - polis - lavori

Sperone, riapre l'ufficio postale dopo i lavori del Progetto Polis - Sperone riapre l’ufficio postale di via Rinascita, dopo i lavori del progetto Polis. Rinnovato per offrire servizi più moderni e efficienti, l’ufficio è pronto a riaccogliere i cittadini, garantendo un presidio più funzionale e all’avanguardia.

CHIUSURA TEMPORANEA UFFICIO POSTALE OSTERIA NUOVA: GARANTITA L'OPERATIVITÀ A FRASSO CON SERVIZI POTENZIATI! Si informa la cittadinanza che, per consentire l'avvio dei lavori tecnici del Progetto Polis- Casa dei Servizi di Cittadina Vai su Facebook

Lavori Polis nell'ufficio postale di Elice: per tre mesi una struttura mobile a disposizione dei cittadini; Poste Castelnuovo: al via i lavori per il progetto Polis e la rivoluzione digitale; A Castel Rocchero al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di via Roma.

A Treiso l’ufficio postale chiude per lavori dal 16 luglio al 5 agosto - L’intervento rientra nel progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale. Si legge su targatocn.it

Poste Italiane, riapre l’ufficio postale di Senorbì con nuovi servizi della Pubblica amministrazione - Già disponibili direttamente a sportello i certificati Inps con la possibilità di richiedere il cedolino della pensione ... Secondo msn.com