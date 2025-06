Progetto fondo autismo | bilancio di un’esperienza e nuove strade per l’inclusione

Il "Progetto Fondo Autismo" di Fasano si sta chiudendo con un bilancio ricco di successi e insegnamenti, aprendo nuovi orizzonti per l’inclusione. Le associazioni coinvolte, con il sostegno del Ciisaf, hanno trasformato questa esperienza in un esempio di speranza e impegno concreto. L’evento conclusivo sarà l’occasione perfetta per condividere i risultati raggiunti e tracciare insieme le prossime tappe di un percorso dedicato ai bambini e ragazzi con disturbo...

FASANO - Le associazioni realizzatrici del "Progetto fondo autismo", con il sostegno del Ciisaf – (Consorzio per l’Integrazione e l’Inclusione Sociale dell’Ambito di Fasano, Ostuni, Cisternino), presentano l’evento conclusivo di un percorso di inclusione dedicato a bambini e ragazzi con disturbo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Progetto fondo autismo": bilancio di un’esperienza e nuove strade per l’inclusione

In questa notizia si parla di: inclusione - progetto - fondo - autismo

Inclusione e sport: al via il progetto “Sport Nautico per bambini con autismo” a Castellabate - In un mare di opportunità, Castellabate dà il via a un progetto innovativo: “Sport Nautico per bambini con autismo”.

ACI SANT’ANTONIO: FESTA DELL’INCLUSIONE ALLA VILLA COMUNALE #acirealesocial Si svolgerà domani, domenica 22 giugno, a partire dalle ore 9:00, la Festa dell’inclusione, promossa dal Comune di Aci Sant’Antonio in collaborazione con l’Associazi Vai su Facebook

Progetto fondo autismo: bilancio di un’esperienza e nuove strade per l’inclusione; Autismo, Latronico: serve una società più inclusiva; Acireale, firmato il protocollo sull’inclusione delle persone con autismo.

Quando l’inclusione cammina nella natura: un progetto speciale per ragazzi autistici a Bra che unisce scoperta, amicizia e solidarietà - Grazie al sostegno del Comune e all’impegno di educatori appassionati, un gruppo di loro ha vissuto un’esperienza unica di socializzazione e libertà attraverso escursioni nel territorio ... Segnala targatocn.it

Progetto "Integra-Autismo" a scuola, positivo il bilancio di fine anno - Autismo scuola, che ha visto come protagonisti i bambini con Autismo in carico agli Enti A. palermotoday.it scrive