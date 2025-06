Prodi Teheran non ha più voce si aprirà periodo di terrorismo

Il panorama politico internazionale si fa sempre più complesso, e le parole di Romano Prodi ci rammentano quanto sia fragile la pace tra le nazioni. Dopo l’attacco statunitense all’Iran, il rischio di un’escalation terroristica si fa concreto, aprendo uno scenario incerto e preoccupante. In questo contesto, la diplomazia e il dialogo diventano strumenti fondamentali per evitare una spirale di conflitti che potrebbe coinvolgere tutti. La domanda che ci resta è: come possiamo intervenire prima che sia troppo tardi?

Per il professor Romano Prodi, dopo l'attacco degli Stati Uniti all' Iran "con molta probabilità si aprirà un periodo di terrorismo, perché è l'unica arma che ha in mano l'Iran". Nel corso della presentazione del libro 'La pace difficile. Diari di un ambasciatore a Mosca' di Giorgio Starace, nella sede di Nomisma a Bologna, Prodi ha sottolineato come dopo il blitz americano "i piloti che per 37 ore hanno viaggiato e hanno messo le bombe in Iran in profondità diventano eroi nazionali e il progetto 'Make American Great Again' diventerà ancora più forte" e con esso "la risposta della Cina e della Russia diventeranno ancora più forti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prodi, Teheran non ha più voce, si aprirà periodo di terrorismo

