Processo Pierina la prima udienza senza Louis Cosa è successo

Oggi a Rimini si è aperto il primo capitolo del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, con una sorpresa: Louis Dassilva, l’unico indagato, assente in aula. La vicenda, che ha commosso la comunità, si infittisce di nuovi dettagli e accuse, mentre tredici delle quindici parti civili hanno già preso posizione. La scena si apre con molte domande ancora senza risposta, lasciando spazio a un caso che promette sviluppi sorprendenti.

Rimini, 23 giugno 2025 – Primo round questa mattina davanti al gup di Rimini dell’udienza preliminare per l’ omicidio di Pierina Paganelli. Non era presente in aula l’unico indagato, il 35enne Louis Dassilva. Ammessa la costituzione di parte civile di 13 parti su un totale di 15 che hanno presentato richiesta, a cominciare dai figli della vittima (rappresentati dagli avvocati Marco e Monica Lunedei). Non ammesso l’ex marito di Pierina (trattandosi di coniuge divorziato) e un’associazione per la difesa dei diritti delle donne. I difensori di Dassilva - avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi - hanno sollevato delle eccezioni riguardanti la mancata visione di alcuni documenti presenti nel fascicolo di indagine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Processo Pierina, la prima udienza senza Louis. Cosa è successo

In questa notizia si parla di: pierina - udienza - louis - processo

Delitto Pierina, Louis Dassilva verso il processo: gli ultimi passi dell’inchiesta - Il delitto di Pierina riaccende i riflettori su un tema scottante: la giustizia nel nostro paese. Con il processo di Louis Dassilva fissato per il 16 luglio, si avvicina un momento cruciale non solo per le vittime, ma per l’intera comunità.

La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva, in carcere dal 16 luglio 2024 per l’omicidio di Pierina Paganelli. Comparirà in Tribunale il prossimo 23 giugno per l’udienza preliminare. Il commento di Milo Infante Vai su Facebook

Processo Pierina, la prima udienza senza Louis. Cosa è successo; Omicidio di Pierina, oggi l'udienza preliminare. La famiglia: Chiediamo giustizia. La difesa: Louis è fiducioso; Delitto Pierina, la famiglia chiederà 2 milioni di danni: “Non cerchiamo i soldi ma la verità”.

Omicidio Pierina: ammesse 13 parti civili su 15, Dassilva assente all'udienza - Si è svolta questa mattina l'udienza per l'ammissione delle parti civili nel processo nei confronti di Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Secondo newsrimini.it

Delitto Paganelli, al via l’udienza preliminare: si decide il rinvio a giudizio per Dassilva - I parenti della vittima si costituiscono parte civile, ma non Manuela Bianchi per "evitare qualsiasi strumentalizzazione". Segnala dire.it