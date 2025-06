Processo Pierina Dassilva non è in aula Il video all' uscita della prima udienza

Nell’udienza di oggi, il processo Pierina Dassilva non 232 ha visto l’assenza di video all’uscita della prima udienza, mentre le parti civili sono state accolte. La famiglia Dassilva chiede solo verità e giustizia, ribadendo di non aver mai richiesto risarcimenti, ma di voler chiarire ogni verità nascosta. Un passo importante verso la trasparenza e la ricerca di giustizia, che speriamo porti a una conclusione equa.

Accolte parti civili. "La famiglia vuole solo verità e giustizia, ma non ha mai chiesto alcuna cifra di risarcimento" . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Processo Pierina, Dassilva non è in aula. Il video all'uscita della prima udienza

Delitto Pierina, Louis Dassilva verso il processo: gli ultimi passi dell’inchiesta - Il delitto di Pierina riaccende i riflettori su un tema scottante: la giustizia nel nostro paese. Con il processo di Louis Dassilva fissato per il 16 luglio, si avvicina un momento cruciale non solo per le vittime, ma per l’intera comunità.

