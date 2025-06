Primo weekend estivo 8 morti in montagna

Il primo weekend estivo si apre con un bilancio drammatico: otto vittime in montagna, tra interventi di soccorso e situazioni di emergenza. Le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono state impegnate in oltre 100 missioni, tra Trentino e altre regioni, segnando un inizio di stagione che invita a riflettere sulla sicurezza. La montagna, splendida ma insidiosa, richiede sempre la massima cautela e rispetto delle regole.

Il primo fine settimana d'estate è stato segnato da un'intensa attività per le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, impegnate in oltre 100 missioni di soccorso lungo tutta la penisola. Il bilancio complessivo è purtroppo grave: otto le vittime tra sabato e domenica. Il maggior numero di vittime in Montagna in Trentino. Il numero più alto si è registrato in Trentino-Alto Adige, con sei vittime in cinque distinti incidenti legati ad attività tipiche della montagna, come alpinismo e arrampicata, ma anche a seguito della caduta di un aliante con due persone a bordo. Le dinamiche degli interventi sono state diverse, ma non sono mancati casi di escursionisti in difficoltà o infortunati a causa di scelte imprudenti o attrezzatura inadeguata.

