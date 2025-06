Primo Milan Junior Camp in Georgia a Tblisi | le parole di Massaro

Il club rossonero apre ufficialmente le porte del suo primo Milan Junior Camp a Tbilisi, in Georgia, portando il fascino del calcio italiano nel cuore della Capitale. Massaro, il celebre brand ambassador, ha espresso entusiasmo e orgoglio per questa iniziativa, che promette di ispirare giovani talenti e diffondere i valori del Milan. Un’occasione unica per avvicinare i piccoli appassionati alla magia del calcio e alla storia di un grande club.

Il club rossonero apre il suo primo Milan Junior Camp in Georgia, nella Capitale Tblisi.

