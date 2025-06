Primo Milan Junior Camp in Georgia a Tbilisi | le parole di Massaro

Il Milan, iconico club rossonero, apre le sue porte in Georgia con il primo Milan Junior Camp a Tbilisi, portando passione e formazione ai giovani calciatori georgiani. Massaro, brand ambassador, ha espresso entusiasmo e orgoglio per questa grande iniziativa, simbolo di crescita e condivisione. Un nuovo capitolo che suggella il legame tra il Milan e i tifosi di tutto il mondo, offrendo opportunità uniche ai talenti emergenti.

Il club rossonero apre il suo primo Milan Junior Camp in Georgia, nella Capitale Tbilisi. La nota ufficiale e le parole del brand ambassador.

Primo Milan Junior Camp in Georgia, a Tblisi: le parole di Massaro - Il club rossonero apre ufficialmente le porte del suo primo Milan Junior Camp a Tbilisi, in Georgia, portando il fascino del calcio italiano nel cuore della Capitale.

