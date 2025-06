Primo congresso provinciale per Noi Moderati | Ozza la coordinatrice coesione per le regionali

Nel cuore di Gallipoli, "Noi Moderati" ha ufficialmente avviato il suo percorso nel Salento, consolidando il proprio impegno civico e politico. Con entusiasmo e determinazione, il primo congresso provinciale ha riunito rappresentanti e sostenitori pronti a contribuire al rinnovamento della scena politica locale. La coordinatrice Coesione, recentemente nominata per le regionali, ha sottolineato come questa importante tappa segni l’inizio di un nuovo capitolo, volto a rafforzare il ruolo dei moderati nel territorio.

GALLIPOLI – Nell’ultimo fine settimana la compagine politica di “Noi Moderati” ha radicato la sua presenza anche nel Salento celebrando il suo primo congresso per la provincia di Lecce in quel di Gallipoli, in cui si è giĂ creata una sezione cittadina del movimento guidato a livello nazionale da. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Primo congresso provinciale per "Noi Moderati": Ozza la coordinatrice, coesione per le regionali

In questa notizia si parla di: primo - congresso - moderati - provinciale

Mara Carfagna a Latina per il primo congresso provinciale di Noi Moderati - visione e gli obiettivi del movimento sarĂ Mara Carfagna, portando il suo entusiasmo e la sua esperienza nel dinamico appuntamento di Latina.

NOI MODERATI a Foggia il primo congresso provinciale: “Costruiamo una presenza forte in Capitanata” Vai su Facebook

Noi Moderati, a #Foggia il primo congresso provinciale: “Costruiamo una presenza forte in Capitanata” Vai su X

Primo congresso provinciale per Noi Moderati: Ozza la coordinatrice, coesione per le regionali; Noi Moderati, a Foggia il primo congresso provinciale: Costruiamo una presenza forte in Capitanata; Primo congresso provinciale di Noi Moderati con lo sguardo alle elezioni regionali.

Noi Moderati, a Foggia il primo congresso provinciale: “Costruiamo una presenza forte in Capitanata” - Noi Moderati, il partito di centrodestra guidato da Maurizio Lupi, celebrerà il suo primo congresso provinciale a Foggia. Si legge su immediato.net

Noi Moderati, Premazzi guida la provincia: congresso a Varese tra consensi e provocazioni - Mattia Premazzi eletto coordinatore provinciale per acclamazione durante il primo congresso varesino del partito. Secondo laprovinciadivarese.it