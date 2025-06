' Primavera al Garibaldi' il sindaco dopo l' addio di Gifuni | Spero in un ripensamento

Primavera al Garibaldi, un evento atteso con entusiasmo, si trova ora di fronte a un’incerta evoluzione dopo l’addio di Gifuni e Di Iorio. Il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, esprime il suo dispiacere e speranza in un ripensamento, sottolineando l’importanza di questa rassegna per la comunità. La città si augura che si possa trovare una soluzione che continui a portare cultura e vitalità nel cuore di Lucera, perché nulla deve fermare la passione condivisa.

In merito alla rassegna 'Privamera al Garibaldi' e alla recente decisione di Fabrizio Gifuni e di Natalia Di Iorio di lasciarne le redini, interviene il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta: "Apprendo con sincero dispiacere, attraverso una lettera, la decisione di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio.

