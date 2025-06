Prima collaborazione internazionale per la band bolognese Stil Novo

L’attesa si trasforma in realtà: Stil Novo si apre a un mondo di sonorità internazionali con il loro nuovo singolo “La notte di San Lorenzo” (AM Productions). Questo brano, più romantico e passionale che mai, segna il debutto della band in una collaborazione esclusiva con Arta, la regina del pop e RnB albanese. Un connubio musicale che promette di conquistare gli ascoltatori, portando la loro musica oltre i confini nazionali e dando vita a un capolavoro unico.

“La notte di San Lorenzo” (AM Productions) è il nuovo singolo degli Stil Novo, un brano più romantico e passionale rispetto ai precedenti, che vede per la prima volta la collaborazione con “la regina” del pop e dell’RnB albanese Arta, artista con una carriera decennale costellata di grandi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Prima collaborazione internazionale per la band bolognese Stil Novo

In questa notizia si parla di: prima - collaborazione - stil - novo

La Prima Estate, c’è anche la serata Club Friday in collaborazione con il Kama Kama - La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione, dal 20 al 29 giugno, con una line-up stellare che include Kings of Leon, Air, Grace Jones e molti altri.

Musica indipendente a Bologna; Stil Novo e Arta insieme per “La notte di San Lorenzo”: il nuovo singolo tra romanticismo e malinconia; LA NOTTE DI SAN LORENZO - Stil Novo, ARTA.

Prima collaborazione internazionale per la band bolognese Stil Novo - Da venerdi 20 giugno online il singolo “La notte di San Lorenzo” feat. Riporta bolognatoday.it

Musica indipendente a Bologna - “ La notte di San Lorenzo ” (AM Productions) è il nuovo singolo degli Stil Novo, un brano più romantico e passionale rispetto ai precedenti, che vede per la prima volta la collaborazione con “la regin ... msn.com scrive