una giornata da incubo che nessuno dimenticherà. La festa di nozze, promessa di felicità, si è trasformata in un tragedia quando, tra alcool e tensioni, il promesso sposo ha perso il controllo, scagliandosi contro la futura suocera. Un episodio che dimostra come, a volte, anche i sogni più belli possano sfumare in un istante di follia. Ecco cosa è accaduto ad Alghero, durante un weekend che avrebbe dovuto essere memorabile.

Doveva essere una festa da favola per anticipare il matrimonio, ma il promesso sposo ha fatto a botte con la futura suocera, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, e le nozze sono state annullate. È successo ad Alghero, durante il fine settimana, in una villa affittata per più giorni da una coppia di futuri sposi - lui 36enne sassarese, lei di origine ceca - proprio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Prima alzano il gomito, poi litigano per il catering: promesso sposo arrestato dopo una rissa con la futura suocera

