Prezzo del gas in aumento con la guerra Usa-Iran

Con il conflitto tra Iran e Israele che si intensifica, il prezzo del gas si assesta su livelli in crescita, alimentando le preoccupazioni di una crisi energetica globale. L’intervento degli USA ha complicato ulteriormente la situazione, con Teheran che minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz, un nodo cruciale per le forniture mondiali di petrolio e gas. La decisione non è definitiva ed è sottomessa al...

Primi sussulti nelle quotazioni degli idrocarburi di fronte al pericolo di una crisi energetica globale, che potrebbe scaturire dal conflitto tra Iran e Israele. Dopo l'entrata in guerra degli Usa, il parlamento di Teheran ha votato a favore della chiusura dello Stretto di Hormuz, il corridoio marittimo da cui passa una quota consistente del petrolio e del gas venduto in tutto il pianeta. La decisione non è definitiva ed è sottomessa al Consiglio supremo di sicurezza nazionale del Paese islamico, ma la sola minaccia del blocco del braccio di mare potrebbe fare schizzare il prezzo di greggio e Gnl, provocando un terremoto nelle Borse di mezzo mondo.

