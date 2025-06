Prezzi del petrolio in salita del 4% in Asia

Le quotazioni del petrolio in Asia hanno registrato un'impennata superiore al 4%, spinta dall'incertezza geopolitica e dall'aspettativa di un ulteriore inasprimento nel conflitto in Medio Oriente. La possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, via cruciale per il transito globale di oltre il 20% del petrolio mondiale, alimenta le preoccupazioni dei mercati. Gli investitori temono che queste tensioni possano influenzare i prezzi finchè non si chiariscono le dinamiche politiche e militari in atto.

Sono salite di oltre il 4% le quotazioni del greggio sui mercati asiatici, con gli investitori che guardano ad un ulteriore inasprimento del conflitto in Medio Oriente, e la possibile chiusura dello Stretto di Hormuz - che collega il Golfo Persico con l'oceano indiano, dal quale transita oltre il 20% del petrolio a livello mondiale. I prezzi sono schizzati nei primi scambi lunedì, dopo la decisione degli Stati Uniti di sostenere Israele con il bombardamento dei siti nucleari iraniani. Il Brent sul mercato di Londra, e il principale contratto statunitense WTI in poco tempo hanno raggiunto i massimi livelli da gennaio, per poi ridurre i guadagni, rispettivamente del 2,4%, a 77,50 dollari al barile, e del 2,5%, poco sotto i 76 dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzi del petrolio in salita del 4% in Asia

In questa notizia si parla di: prezzi - petrolio - salita - asia

Prezzi del petrolio in salita del 4% in Asia - I prezzi del petrolio in Asia hanno registrato un’impennata superiore al 4%, riflettendo le tensioni crescenti nel Medio Oriente e le preoccupazioni degli investitori riguardo a un possibile inasprimento del conflitto.

Prezzi del petrolio in salita del 4% in Asia; Cina in rosso, la PboC tiene i tassi fermi. Giappone, inflazione core ai massimi da due anni; Prezzi del gas in salita, Goldman Sachs prevede rialzi nel 2025. Descalzi: Problema non è Trump ma scelte Ue.

Prezzi del petrolio in salita del 4% in Asia - Sono salite di oltre il 4% le quotazioni del greggio sui mercati asiatici, con gli investitori che guardano ad un ulteriore inasprimento del conflitto in Medio Oriente, e la possibile chiusura dello S ... Da msn.com

Petrolio alle stelle dopo l'attacco Usa in Iran: il Brent e WTI ai massimi da gennaio - L'intervento diretto di Washington fa impennare il greggio che sfiora gli 80 dollari al barile. Si legge su rainews.it