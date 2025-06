Prevenzione dei furti e controllo delle bande giovanili | due arresti e oltre 600 ragazzi identificati

In un’epoca in cui la sicurezza è una priorità, i Carabinieri di Treviglio hanno messo in campo un’operazione straordinaria per prevenire furti e controllare le bande giovanili. Tra il 9 e il 15 giugno 2025, sono stati arrestati due soggetti e oltre 600 ragazzi sono stati identificati nelle aree più sensibili della Bassa Bergamasca. Questa azione si inserisce in un più ampio sforzo di tutela del territorio e delle giovani generazioni, rafforzando il senso di sicurezza e comunità.

Nell'ambito del servizio straordinario di controllo del territorio volto al contrasto dei reati predatori e alla prevenzione delle condotte devianti tra i giovani, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette "bande giovanili", i Carabinieri della Compagnia di Treviglio, tra il 9 e il 15 giugno 2025, hanno intensificato le attività di presidio nelle aree urbane più sensibili della Bassa Bergamasca. L'operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione, avviato lo scorso 11 marzo 2024, volto a garantire sicurezza e legalità nelle aree maggiormente frequentate da giovani e adolescenti.

