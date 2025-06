Preso pure il Mugello | è dittatura Marquez

Al Mugello, la sfida tra le stelle della MotoGP si è accesa ancora una volta, e Pecco Bagnaia ha trovato il modo di rispondere alle aspettative. Con il quarto posto conquistato sotto gli occhi di tutti, la gara ha regalato emozioni e colpi di scena, confermando che in questo circuito nulla è scontato. La corsa alla vittoria continua, e la passione per il motociclismo si alimenta con ogni curva e ogni sorpasso.

«Se non riesco a vincere qui al Mugello, vuol dire che c’è qualcosa che non va», aveva intuito poco prima della gara di ieri Bagnaia. Ebbene, Pecco si è dato una risposta da solo: il quarto posto alle spalle dell’ineffabile coppia spagnola Marquez (Marc)&Marquez (Alex) e dietro anche allo scintillante Di Giannantonio, su Ducati VR46, che è riuscito a beffarlo quando mancavano soltanto due giri dalla fine, ha chiuso un’altra domenica malinconica. Bagnaia è finito giù dal podio dopo una gara che, inizialmente, lo aveva visto lottare orgogliosamente, carena contro carena e con continui scambi di posizione, opposto all’otto volte iridato spagnolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Preso pure il Mugello: è "dittatura Marquez"

