Presidio dei sindacati sotto sede Adecco | Senza di loro si paralizzerebbero migliaia di procedimenti amministrativi

Un crescente bisogno di tutela e rappresentanza per migliaia di lavoratori in somministrazione, spesso invisibili ma fondamentali per il funzionamento delle istituzioni. Questa mattina, un presidio deciso si √® svolto a Napoli davanti alla sede Adecco di piazza Bovio, simbolo di una battaglia collettiva promossa dai sindacati Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil. La vertenza riguarda in... Unendo le forze, i lavoratori rivendicano diritti e sicurezza per un futuro pi√Ļ stabile e dignitoso.

Presidio questa mattina a Napoli, sotto la sede di Adecco in piazza Bovio, dei lavoratori e delle lavoratrici in somministrazione nelle strutture periferiche del Ministero dell‚ÄôInterno, in particolare Prefetture e Questure, promosso da Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil.

