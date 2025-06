Presidente della Provincia appello di Di Costanzo | Necessario un cambio di rotta

inesorabile. È il momento di mettere da parte vecchi schemi e guardare avanti, con visione, coraggio e determinazione. Angelo Di Costanzo invita gli amministratori a scegliere un futuro di progresso e sviluppo per la provincia di Caserta, affinché possa risplendere di nuova luce e opportunità per tutti i suoi cittadini.

Angelo Di Costanzo, candidato alla Presidenza della Provincia di Caserta, fa un appello agli amministratori, chiamati a votare il 27 giugno: "Le elezioni provinciali rappresentano un'opportunità unica per dare una nuova direzione alla nostra provincia. La necessità di un cambio di rotta è ormai.

