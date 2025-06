Presenze turistiche in calo di quasi il 10 per cento l' allarme di Federalberghi | Serve un tavolo di lavoro urgente

Le presenze turistiche in provincia di Agrigento registrano un preoccupante calo del 9,6%, nonostante un modesto aumento degli arrivi dell’1,4%. Questo trend indica che i visitatori, pur arrivando, preferiscono soggiorni più brevi, mettendo a rischio l’economia locale. Federalberghi lancia l’allarme e richiede con urgenza un tavolo di lavoro per affrontare questa problematica e rilanciare il turismo nel territorio. È fondamentale intervenire subito per invertire questa tendenza e tutelare il nostro patrimonio.

Un calo delle presenze turistiche in provincia di Agrigento del 9,6 per cento, a fronte di un modesto incremento dell'1,4% negli arrivi. Un indicatore chiaro: i turisti continuano ad arrivare, ma scelgono di permanere meno sul territorio. Il dato emerge dall'analisi effettuata dall'Osservatorio.

