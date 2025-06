Presentazione Rapporto Strategico 2025 Nutrire il Paese connettere le persone L’HoReCa come ecosistema

Il 24 giugno 2025 alle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si terrà una tappa fondamentale per il settore Ho.Re.Ca.: la presentazione del “Rapporto Strategico 2025. Nutrire il paese, connettere le persone, l'Ho.Re.Ca. come ecosistema”. Italgrob e AFDB sveleranno le strategie innovative che plasmeranno il futuro della distribuzione di bevande in Italia, un’occasione imperdibile per comprendere le sfide e le opportunità di un settore in evoluzione.

Martedì 24 giugno 2025, alle ore 10.30, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio della Camera dei Deputati, Italgrob (la Federazione Italiana dei Distributori di bevande Ho.Re.Ca.) e AFDB (l’Associazione Formazione Distribuzione Bevande) presenteranno il “Rapporto Strategico 2025. Nutrire. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Presentazione “Rapporto Strategico 2025. Nutrire il Paese, connettere le persone. L’Ho.Re.Ca. come ecosistema”

In questa notizia si parla di: rapporto - strategico - nutrire - presentazione

UniFortunato, presentazione del Piano Strategico 2025/2027 - Lunedì 9 giugno alle ore 16.00, l’Aula Magna dell’UniFortunato di Benevento ospiterà la presentazione del Piano Strategico 2025/2027, un momento fondamentale per riflettere sul futuro dell’università e della comunità.

Studio Medico Aestheticmed. Chela Rivas · Bounce (Reels Sound - Listicle). SYRNIKI PROTEICI per #capelli forti e linea snella Colazione, brunch o spuntino strategico al posto del pane? Ecco una ricetta funzionale pensata per chi vuole nutrire i capelli dall Vai su Facebook

Presentazione “Rapporto Strategico 2025. Nutrire il Paese, connettere le persone. L’Ho.Re.Ca. come ecosistema”.