Premio Nazionale di Poesia ‘Di Meola’ | domenica la Cerimonia di Premiazione

Domenica 29 giugno 2025, alle ore 11.30, il prestigioso Palazzo del Genio di Cerreto Sannita ospiterà la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio Nazionale di Poesia “Marco Di Meola”. Un evento che celebra la voce degli autori emergenti e consolidati, promosso dalla Fondazione Gerardino Romano con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Cerreto Sannita. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della poesia, dove le parole prenderanno vita e ispirazione.

Domenica 29 Giugno 2025, alle ore 11.30, presso Palazzo del Genio, in Via Giuseppe D'Andrea 87 a Cerreto Sannita (Bn), la Fondazione Gerardino Romano, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Cerreto Sannita, presenterà la cerimonia di premiazione della sesta edizione 2024 del Premio Nazionale di Poesia "Marco Di Meola". Parteciperanno all'evento Maria Teresa Imparato, Presidente della Fondazione Gerardino Romano ETS, Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania, Giovanni Parente, sindaco di Cerreto Sannita, la famiglia Di Meola, la Giuria, i finalisti.

Un entusiasmo travolgente ha animato Cerreto Sannita in occasione della sesta edizione del Premio Nazionale di Poesia "Marco Di Meola", un evento che ha visto la partecipazione di oltre duecento talentuosi poeti provenienti da tutta Italia.

