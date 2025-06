Premio Grotte di Frasassi al cantautore Ibisco

Le Grotte di Frasassi celebrano la grande musica d’autore premiando Ibisco, uno dei talenti più promettenti del Festival Musicultura 2025. Sul palco dello Sferisterio di Macerata, durante la serata finale condotta da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, il giovane cantautore bolognese ha ricevuto il prestigioso Premio "Grotte di Frasassi". È per noi un grande piacere premiare Ibisco, il volto innovativo della musica italiana, che con il suo talento incanta e ispira.

Le Grotte di Frasassi celebrano la grande musica d’autore a Musicultura con la consegna del Premio "Grotte di Frasassi" a Ibisco, uno degli otto vincitori del Festival 2025, sul palco dello Sferisterio di Macerata durante la prima delle due serate finali della XXXVI edizione del Festival condotte da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio in diretta su Rai Radio 1. "E’ per noi un grande piacere premiare Ibisco il giovane cantautore bolognese tra i vincitori di Musicultura 2025– ha dichiarato sul palco dello Sferisterio il sindaco di Genga Marco Fillipponi - Le Grotte di Frasassi a Genga e Musicultura allo Sferisterio di Macerata sono dei simboli d’eccellenza, due patrimoni unici della Regione e dell’Italia nei rispettivi campi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio Grotte di Frasassi al cantautore Ibisco

