Precipita dal soppalco del deposito | imprenditore elitrasportato al Ruggi

Una scena di emergenza si è svolta questa mattina a Cappasanta di Albanella, dove un imprenditore di 40 anni è precipitato dal soppalco di un deposito. La paura e l’incertezza si mescolano mentre i soccorritori, tra cui un’eliambulanza del 118, cercano di stabilizzare la situazione. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’attenzione resta alta su questa vicenda che potrebbe avere risvolti importanti.

