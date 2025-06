Prato | via ai lavori per playground giardino e accessi riqualificati alla scuola Rodari

Prato si prepara a un rinnovamento importante con l'avvio dei lavori presso la scuola "Gianni Rodari" di Viaccia, parte dell'Istituto Comprensivo Puddu. Un nuovo playground, un giardino con arena per lezioni all'aperto e accessi riqualificati trasformeranno gli spazi esterni, promuovendo attività più inclusive e coinvolgenti. L'intervento mira a creare un ambiente scolastico più accessibile e vivace, contribuendo a un futuro più sostenibile e dinamico per i giovani studenti.

Prato, 23 giugno 2025 - Un playground, un nuovo giardino con arena per lezioni ed iniziative all'aperto e accessi riqualificati: mercoledì 25 giugno inizieranno i lavori presso la scuola "Gianni Rodari" a Viaccia. Il plesso fa parte dell'Istituto Comprensivo Puddu. Gli interventi hanno l'obiettivo di migliorare l'accessibilità degli spazi esterni e di agevolare le attività all'aperto. In particolare saranno riqualificati gli accessi pedonali in prossimità dei cancelli laterali con la realizzazione di rampe, sarà rifatto il manto stradale davanti ai cancelli di ingresso, sarà ripavimentato il viale d'accesso con materiale filtrante, sarà realizzato un nuovo playground, sarà riqualificato il giardino già esistente e sarà realizzata una nuova area verde per le lezioni all'esterno delle aule. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato: via ai lavori per playground, giardino e accessi riqualificati alla scuola Rodari

In questa notizia si parla di: accessi - riqualificati - prato - lavori

Via Longana, lavori in dirittura d’arrivo. Quasi due chilometri di strada riqualificati e messi in sicurezza - Sono quasi conclusi i lavori di riqualificazione di circa 1,8 km di via Longana, nella zona di via Tolemaide a Rimini.

Prato: via ai lavori per playground, giardino e accessi riqualificati alla scuola Rodari; Decoro urbano, completate le opere a verde della rotatoria tra Aurelia e via Darsena.

Lavori, chiusa per dieci giorni linea ferroviaria Prato-Bologna - Viareggio sarà chiusa in agosto per lavori tra Pistoia ... Scrive lanazione.it

Ferrovie: proseguono lavori sulla Bologna-Prato - Proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea convenzionale Bologna- Riporta ansa.it