Prato sindaca indagata | Bugetti fa dichiarazioni spontanee al Gip Mai percepito utilità illecite

L’inchiesta che coinvolge l’ex sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, e l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci, ha acceso i riflettori sulla politica locale e le sue eventuali connessioni con il mondo dell’imprenditoria tessile. Durante gli interrogatori di oggi, Bugetti ha ribadito di non aver mai percepito utilità illecite, alimentando così il dibattito sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni. Ma cosa si nasconde dietro queste accuse?

Intorno alle 13.30 di oggi, 23 giugno 2025, si sono conclusi gli interrogatori ai due principali indagati dell'inchiesta in cui la Procura Antimafia di Firenze ipotizza che l'ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd), dimessa dall'incarico venerdì 20 giugno, sia stata corrotta dall'imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci

