Prato si rinnova ancora una volta: l’ex commissariato di via Baldinucci, un simbolo di passato, si trasformerà in un moderno complesso residenziale con 26 appartamenti, posti auto coperti e cantine. Un progetto che unisce storia e innovazione, offrendo nuove opportunità di vita nel cuore della città. La riqualificazione rappresenta un passo importante verso un futuro sostenibile e vivace per tutta la comunità. È il momento di scoprire questa interessante rinascita urbana.

Prato, 23 giugno 2025 – Sono partiti i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell' ex commissariato di via Baldinucci a Prato, attivo fino all'inizio degli anni '90, quando poi venne promosso a Questura dal ministero. Nell'immobile di quattro piani, collocato fra piazza San Marco e via Valentini, troveranno posto 26 appartamenti con posti auto coperti e cantine. L'immobile è stato acquistato da un’importante società di costruzioni di Firenze, che ha iniziato l’intervento di riqualificazione con la collaborazione di noti professionisti di Prato. La partenza dei lavori del complesso era particolarmente attesa dai residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, nuova vita per l'ex commissariato di via Baldinucci: nasceranno 26 appartamenti

