Prato doppio appuntamento con La Musica delle Idee negli spazi di Ars

Prato si anima di nuove note e ispirazioni con il ciclo 'La Musica delle Idee', un viaggio tra musica, cultura e creatività promosso dalla Corale San Francesco. Dopo gli eventi nel suggestivo Giardino Buonamici e Ars Genius, anche il 23 giugno 2025 gli spazi di Ars si trasformeranno in un palcoscenico vibrante per due appuntamenti imperdibili. L’obiettivo? Diffondere l’amore per la musica vocale e coinvolgere tutta la comunità nella scoperta di nuove emozioni sonore.

Prato, 23 giugno 2025 - Proseguono gli appuntamenti con il ciclo ' La Musica delle Idee ', progetto promosso dalla Corale San Francesco, l'associazione pratese presieduta e diretta da Paolo Fissi che da quasi quarant'anni promuove la musica vocale e corale e più in generale la cultura musicale fra la cittadinanza. Dopo gli appuntamenti al Giardino Buonamici nell'ambito del Festival Musicale Pratese 2025, e ad Ars Genius con l'iniziativa 'Giochi di Voce - Tutti insieme per fare un coro', ora arrivano altre due serate targate Corale San Francesco. Si comincia con mercoledì prossimo, 25 giugno, con l'evento 'Emozioni in Musica'.

