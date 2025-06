Pratesi Confcommercio Fnaarc Udine eletto nell' assemblea dei delegati Enasarco

Un'onda di partecipazione ha travolto il voto online per il rinnovo dell'assemblea dei delegati Enasarco, con 35.403 votanti che hanno dimostrato quanto sia forte l'interesse nel settore. Questo risultato record evidenzia la crescente importanza della voce degli operatori e rafforza il ruolo di Pratesi Confcommercio FNAARC Udine nell'ambito delle decisioni strategiche. In un contesto così dinamico, la partecipazione diventa la chiave per plasmare un futuro più solido e rappresentativo.

L'appello al voto per il rinnovo dell'assemblea dei delegati Enasarco ha sortito un effetto significativo, registrando un'affluenza record per la consultazione online conclusasi lo scorso 16 giugno. Con ben 35 mila e 403 votanti, l'elezione ha superato i numeri del 2020 (30mila e 930) e del 2016. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Pratesi (Confcommercio Fnaarc Udine) eletto nell'assemblea dei delegati Enasarco

In questa notizia si parla di: delegati - assemblea - enasarco - pratesi

Agenti di commercio e consulenti finanziari: si elegge l'assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco - Dal 6 al 16 giugno, agenti di commercio, consulenti finanziari e ditte mandanti italiani sono chiamati a votare per eleggere l’Assemblea dei Delegati della Fondazione Enasarco.

Enasarco, tutti i nomi dei nuovi delegati dell’assemblea; Elezioni Enasarco: i candidati e il programma della lista unica di cui fa parte anche Anasf.

Elezioni Enasarco, Fnaap-Confael: “Lista ‘Enasarco per tutti’ riammessa a partecipare. Si rimandi il voto di 60 giorni” - Confael è stata riammessa alle elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati Enasarco. simplybiz.eu scrive

Enasarco: Fnaarc invita agenti di commercio al voto per rinnovo dell’assemblea dei delegati - Sono in pieno svolgimento, fino al prossimo 16 giugno, le elezioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati di Enasarco, l’ente di previdenza integrativa obbligatoria per i professionisti ... Lo riporta grossetonotizie.com