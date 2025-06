Prada lascia il Ceo Gianfranco D’Attis | ad interim Andrea Guerra

Prada annuncia un importante cambio ai vertici: Gianfranco D’Attis lascia il ruolo di CEO a partire dal 30 giugno, con Andrea Guerra nominato ad interim. Un momento di transizione che apre nuovi orizzonti per il marchio, segnando un passo strategico nel suo percorso di innovazione e crescita. La decisione, presa di comune accordo, testimonia l’impegno di Prada nel mantenere il suo spirito pionieristico e dinamico, pronto a scrivere il prossimo capitolo della sua storia.

Cambio al vertice di Prada. Gianfranco D’Attis lascerà l’incarico di Ceo del marchio a partire dal 30 giugno. Al suo posto è stato nominato ad interim Andrea Guerra, già amministratore delegato del gruppo che supervisiona il brand. Il manager non era presente alla sfilata dedicata alla collezione Primaveraestate maschile 2026 andata in scena negli spazi milanesi della Fondazione. Secondo Reuters, la decisione è stata presa di comune accordo con la società. Il quotidiano specializzato Women’s Wear Daily, che per primo aveva riportato la notizia, aveva parlato invece di rapporti tesi con la proprietà per divergenze strategiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it