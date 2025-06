Power Book IV | Force conferma l’uscita della terza e ultima stagione per l’autunno 2025 con un nuovo teaser

Preparati a vivere ancora una volta l’adrenalina di Power Book IV: Force! La terza e ultima stagione, in uscita nell’autunno 2025, promette di chiudere in grande questa avventura ricca di suspense e colpi di scena. Il nuovo teaser svela la finestra di lancio, lasciando i fan con il fiato sospeso. Resta con noi, perché questa conclusione sarà imperdibile e segnerà un capitolo memorabile nel mondo di Tommy Egan.

Il trailer di Power Book IV: Force stagione 3 rivela la finestra di lancio dell’ultima stagione della serie. Incentrato sul personaggio di Tommy Egan (Joseph Sikora), lo scorso giugno è stato annunciato che Power Book IV: Force – stagione 3 sarebbe tornato per un’ultima apparizione. Ma anche se lo spin-off di successo di Power sta volgendo al termine, Tommy potrebbe non sparire per troppo tempo. STARZ ha pubblicato un nuovo teaser per Power Book IV: Force stagione 3, confermando che l’ultima puntata uscirà nell’autunno 2025. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

