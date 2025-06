Povera Cecilia Rodriguez problemi anche con il suocero | dopo Belen litiga con Francesco Moser?

Povera Cecilia Rodriguez, alle prese con tensioni familiari che sembrano moltiplicarsi. Dopo le scintille con Belen e i malumori tra la sorella e Francesco Moser, ora si aggiunge un nuovo capitolo di instabilità: il rapporto con il suocero. Nella sua recente intervista, Francesco ha lasciato trasparire una freddezza nei confronti della nuora, alimentando voci di un clima tutt’altro che sereno in casa Moser-Rodriguez, lasciando tutti a chiedersi come evolveranno le cose.

