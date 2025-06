Poste Italiane i cittadini dell' Irpinia in vacanza liberi dai bagagli con il servizio Poste Delivery Web

Se siete cittadini irpini pronti a partire senza lo stress dei bagagli, Poste Delivery Web è la soluzione ideale. Con il suo servizio semplice e veloce, potrete spedire valigie e pacchi ovunque in Italia o all’estero, direttamente da casa vostra tramite sito o app. Lasciate alle spalle il peso e le preoccupazioni: così, partire diventa ancora più facile e piacevole, perché il vero valore delle vacanze è la libertà di godersele fino in fondo.

Anche i cittadini irpini possono andare in vacanza liberi dal peso dei bagagli con Poste Delivery Web, il servizio che permette di spedire valigie e pacchi in Italia o all'estero, comodamente da casa, tramite il sito web o l'app di Poste Italiane.

