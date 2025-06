Poste Italiane | a Frosinone un webinar alla scoperta di nft e collezionismo digitale filatelico

Poste Italiane porta in provincia di Frosinone un interessante webinar dedicato al mondo degli NFT e del collezionismo digitale filatelico. Un’opportunità unica per scoprire come l’arte digitale sta rivoluzionando il nostro modo di collezionare e investire, promuovendo l’educazione digitale tra i cittadini. Mercoledì 25 giugno, in particolare, si terrà un evento gratuito che aprirà nuove prospettive a appassionati e curiosi. Non perdere questa occasione di innovazione e apprendimento!

Arriva anche in provincia di Frosinone il nuovo  webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi, completamente gratuiti, sono dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su temi di attualitĂ .  Mercoledì 25 giugno, in particolare, è in programma. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Poste Italiane: a Frosinone un webinar alla scoperta di nft e collezionismo digitale filatelico

In questa notizia si parla di: poste - italiane - frosinone - digitale

Poste Italiane, a Frosinone seminari online sul welfare, diritto al benessere, conti di casa e la gestione del credito - Poste Italiane continua a offrire seminari online gratuiti per i cittadini di Frosinone, focalizzandosi su temi cruciali come il welfare, il diritto al benessere, la gestione del credito e i conti domestici.

Il Comune di Serrone ha ricevuto, da Poste Italiane, un attestato di riconoscimento per essere stato tra i primi comuni ad aderire al Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale. Grazie a questo importante progetto, il nostro Ufficio Postale di La F Vai su Facebook

Poste Italiane: a Frosinone un webinar alla scoperta di nft e collezionismo digitale filatelico; Poste Italiane: crescono ancora i pacchi consegnati dai portalettere in provincia di Frosinone; Poste Italiane: anche in provincia di Frosinone è disponibile il nuovo servizio “Atto Giudiziario Online”.

Poste Italiane, anche in provincia di Frosinone con l’Assistente Digitale Poste richiedere il Calcolo ISEE è facile e veloce - dei prodotti finanziari e assicurativi detenuti presso Poste Italiane è sufficiente contattare l’Assistente Digitale ... Come scrive tunews24.it

Nuovo webinar sull’Educazione Digitale - Gli eventi, completamente gratuiti, sono dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti ... Riporta rietinvetrina.it