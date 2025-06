Posso utilizzare le creme solari dell'anno scorso? Quando scadono e come riciclare quelle vecchie

Hai mai pensato a cosa fare con le creme solari scadute? La data di scadenza indica quando la loro efficacia e sicurezza potrebbero diminuire, ma non sempre significa che siano da buttare. Esistono modi intelligenti per riciclare o riutilizzare le creme vecchie, riducendo sprechi e impatto ambientale. Scopriamo insieme come trasformare un prodotto diventato obsoleto in un alleato utile per la cura della tua pelle e del pianeta. Continua a leggere!

I solari hanno una data di scadenza. Oltre quella data, diventano potenzialmente dannosi per la pelle: ma c'è un modo per riutilizzare le creme scadute.

